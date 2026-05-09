Глава Узбекистана посетил Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Вечером 8 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Визит предпринят по приглашению главы РФ Владимира Путина с целью участия в прошедшем сегодня в Москве Параде на Красной площади и торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В рамках визита глава Узбекистана также обсудил с российским лидером актуальные аспекты двусторонней повестки дня.

