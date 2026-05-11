В Ташкент прибыл новый посол Кувейта

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт Турки Халидом Хамадом аль-Микрадом.

В ходе визита посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кувейтом по всем ключевым направлениям.

Также стороны рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в рамках Совета сотрудничества арабских государств Залива и других международных и региональных организаций.

