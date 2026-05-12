



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Сингапура



ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном. Были рассмотрены приоритетные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, прежде всего ,в сферах торговли и экономики, согласованы график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ