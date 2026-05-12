В Ташкенте проведен узбекско-монгольский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая в Ташкенте был проведен узбекско-монгольский бизнес-форум с участием более 70 компаний двух стран. Для участия в нем в страну прибыла с визитом делегация официальных и деловых кругов Монголии во главе с депутатом Парламента Монголии Сухбаатаром Эрдэнэбатом.

В рамках переговоров стороны отметили рост экспорта Узбекистана в Монголию на 15,6% в первом квартале текущего года и поставили цель довести товарооборот до 100 млн долларов. Приоритетными направлениями были названы переработка монгольской шерсти и кашемира в Узбекистане для экспорта (намечено увеличить поголовье монгольских овец в Республике до 1 млн к 2029 году и внедрить узбекские системы орошения в Монголии), транспорт и логистика (по коридору Узбекистан - Кыргызстан - Китай - Монголия), геология и добыча полезных ископаемых и другие.

