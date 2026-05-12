В Самарканде провели встречу по подготовке к Совету командующих пограничными войсками СНГ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая в Самарканде было проведено заседание экспертной группы пограничных ведомств государств – участников СНГ по доработке проектов документов, вносимых на рассмотрение предстоящего 14 мая Совета командующих пограничными войсками стран-участниц Содружества.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Координационной службы СКПВ и Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

В ходе встречи эксперты согласовали проекты Регламента, повестки дня и доработали проекты документов, вносимых на рассмотрение 92-го заседания Совета командующих пограничными войсками, с учетом предложений, поступивших от государств.

В завершение заседания к его участникам обратился консультант Исполкома СНГ Максим Семенов с инициативой об очном участии полномочных представителей от государств – участников Содружества в будущих заседаниях экспертных групп по доработке и согласованию документов, вносимых в проект повестки дня СКПВ, для дальнейшего их рассмотрения в установленном порядке на заседаниях высших органов СНГ. Инициатива была единогласно поддержана Координационной службой и всеми участниками заседания.

Очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками пройдет 14 мая в Самарканде. Главы пограничных ведомств рассмотрят семь вопросов.

В частности, на заседании будут проанализированы обстановка, складывающаяся на внешних границах государств – участников СНГ, и тенденции ее развития, обсуждены проведенные и планируемые мероприятия, подведены итоги Международного конкурса на лучшую аналитическую работу по исследованию угроз безопасности на внешних границах стран Содружества и проблем ее обеспечения.

Ключевое значение будет отведено утверждению Плана работы Совета на следующий год. Наряду с Планом предстоит обсудить ряд вопросов, связанных с планированием деятельности на среднесрочную перспективу.

Также планируется рассмотреть ряд проектов организационных документов, связанных с деятельностью Международного Союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы и проведением спортивных мероприятий.

На Совете командующих планируется рассмотреть вопрос о новой базовой организации по исследованию проблем пограничного контроля, подготовке кадров и повышению квалификации профильных специалистов и ряд других вопросов, сообщает департамент по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ.

