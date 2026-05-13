Погода в Узбекистане на 14 мая

Погода в Узбекистане на 14 мая13.05.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 мая, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 30-32°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
в Ташкентской области:
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.