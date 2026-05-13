Ташкент посетил глава МИД Бразилии

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте делегацией Федеративной Республики Бразилия во главе с министром иностранных дел Мауро Виейру, который совершает визит по региону и прибыл в Узбекистан после завершения поездки в Казахстан.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана и Бразилии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, селекции, туризма, спорта и других.

В тот же день бразильская делегация провела встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым и посетила ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

