Глава Узбекистана приветствовал участников саммита ЕАЭС в Стамбуле

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил обращение к участникам открывшегося в этот день в Стамбуле 29-го Евразийского экономического саммита.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники саммита!

Дамы и господа!

Искренне рад направить сердечные приветствия и самые тёплые пожелания всем участникам Евразийского экономического саммита.

За прошедшие десятилетия Саммит утвердился в качестве востребованной диалоговой площадки, объединяющей ведущих политиков, представителей деловых кругов и экспертного сообщества.

Проведение Саммита в Стамбуле имеет особое символическое значение. На протяжении веков этот уникальный город служит мостом между Европой и Азией, способствуя развитию культурного и торгово-экономического обмена между регионами.

Сегодня современная Турция последовательно реализует стратегическую идею Президента Реджепа Тайипа Эрдогана – «Век Турции».

Растет престиж Турции как надежного и влиятельного игрока международных отношений, способного мобилизовать усилия на пути эффективного решения насущных проблем глобальной повестки.

Благодаря неустанным усилиям Президента Эрдогана сегодня отношения Узбекистана и Турции достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Приоритеты узбекско-турецких отношений полностью созвучны с ключевыми целями Евразийского экономического саммита - расширение всеобъемлющего многостороннего партнерства и устойчивого развития на основе равноправия, доверия и взаимного уважения.

Уважаемые участники!

Одна из ключевых тем нынешнего Саммита — глобальная ответственность в условиях дефицита водных и зелёных ресурсов — приобретает сегодня особую актуальность. Мир сталкивается с нарастающими климатическими вызовами, включая опустынивание, деградацию земель, дефицит воды и ухудшение экологической ситуации.

В Центральной Азии эти процессы проявляются особенно остро: темпы потепления превышают среднемировые, сокращаются ледники и усиливается деградация земель.

В этих условиях обеспечение экологической устойчивости стало одним из ключевых приоритетов развития Нового Узбекистана.

В рамках проекта «Зелёное пространство» ежегодно высаживается 200 миллионов деревьев, а на высохшем дне Аральского моря уже созданы масштабные защитные насаждения.

Мы последовательно переходим к «зелёной» модели развития, уже сократив выбросы на 35 процентов и нацелившись на их снижение до 50 процентов к 2035 году.

Одновременно реализуются меры по эффективному управлению водными ресурсами, включая внедрение водосберегающих технологий, что позволяет ежегодно экономить значительные объёмы воды.

Узбекистан намерен и далее активно продвигать «зелёную» повестку и вносить вклад в поиск эффективных решений глобальных экологических вызовов.

В этой связи приглашаю вас принять участие в предстоящих международных мероприятиях в нашей стране, включая Ассамблею Глобального экологического фонда в Самарканде и Всемирный форум по водосбережению.

Уверен, что наши совместные усилия внесут практический вклад в повестку международного климатического сотрудничества, включая подготовку к предстоящей конференции ООН по изменению климата.

Дорогие участники!

Узбекистан открыт к широкому партнёрству, готов и далее содействовать обеспечению устойчивого развития.

Только объединяя усилия, мы сможем обеспечить благополучное будущее для нынешних и будущих поколений.

Желаю всем участникам Саммита плодотворной работы и практических результатов.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ