Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Ирана

Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Ирана13.05.2026 07:41
ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.
Переговоры были организованы с целью обмена мнениями по актуальным аспектам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, обсуждения вопросов обеспечения безопасности, сотрудничества по ключевым направлениям, углубления взаимодействия по линии МИД.
