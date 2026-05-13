



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Ирана



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи. Переговоры были организованы с целью обмена мнениями по актуальным аспектам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, обсуждения вопросов обеспечения безопасности, сотрудничества по ключевым направлениям, углубления взаимодействия по линии МИД.