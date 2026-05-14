Погода в Узбекистане на 15 мая

Погода в Узбекистане на 15 мая14.05.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 мая, погода по прогнозам синоптиков:
в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 32-34°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, возможны порывы до 20-22 м/с в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, возможны порывы до 20-22 м/с в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.