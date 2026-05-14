advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
15.05.2026 / 01:45 msk / 03:45 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете современное состояние взаимодействия Узбекистана и СНГ?
Голосование продлится до 31.05.26

Результаты  |  Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана обратился к участникам 2-го Азиатского форума женщин
14.05.2026 09:46

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам 2-го Азиатского форума женщин, который начал работу в Бухаре.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники форума!

Дамы и господа!

От всей души поздравляю наших дорогих гостей с открытием второго Азиатского форума женщин.

Мне доставляет большое удовольствие приветствовать вас, собравшихся сегодня в древней и вечно молодой Бухаре, где на протяжении веков развивались наука и культура, происходило взаимовлияние великих цивилизаций.

Выражаю особую признательность за поддержку инициативы о проведении форума Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям, международным организациям и активное в нем участие их представителей, в том числе парламентских делегаций, сенаторов и депутатов из стран Азии.

Как известно, история, культура, ценности народов Азии близки и схожи, и это один из объединяющих факторов в регионе, в том числе побуждающий женщин разных национальностей к взаимодействию.

Сегодня около половины почти пятимиллиардного населения Азии составляют женщины. Мы видим в них не только олицетворение красоты и нежности, но и огромную созидательную силу, способную ускорить развитие наших стран, повысить благосостояние народов и построить справедливый мир. Ваш высокий профессионализм, знания и богатый опыт, а также решительное стремление к активному сотрудничеству служат эффективной защите прав и интересов женщин в регионе и во всем мире.

Уважаемые друзья!

В Новом Узбекистане обеспечение прав, свобод и жизненных интересов женщин, повышение их общественно-политической активности определены приоритетным направлением реформ. Ведь внимание к женщине – это прежде всего высшее проявление внимания к человеческой личности, ее достоинству. Укрепление роли женщин в обществе является не только политической задачей, но и неотъемлемой частью последовательного демократического обновления в процессе построения свободного и благополучного общества.

В последние годы в стране создана прочная правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства. Конституция в новой редакции и Стратегия «Узбекистан – 2030» укрепили конституционные гарантии защиты прав женщин, материнства и детства.

В результате масштабных реформ доля женщин в государственном управлении достигла 35 процентов, в сфере предпринимательства – 37 процентов, в политических партиях – 49 процентов, и Узбекистан по данному показателю вошел в число ведущих стран в международных рейтингах.

В частности, в рейтинге «Женщины в парламенте» Межпарламентского союза республика поднялась на 35-е место среди 193 стран.

Увеличение числа женщин-руководителей в системе исполнительной власти и органах самоуправления на местах обеспечивает их инклюзивное участие в процессе принятия государственных решений. Среди студентов высших образовательных учреждений становится все больше девушек, в том числе за последние пять лет их число среди обучающихся в магистратуре увеличилось в 11 раз, все это мы считаем значимым стратегическим результатом наших реформ.

Обеспечение экономической независимости женщин является в нашей стране одним из важных направлений развития. В 2025 году содействие в обеспечении занятости было оказано 2,6 миллиона женщин. С удовлетворением отмечаю, что Республика Узбекистан в международном индексе «Женщины, бизнес и закон» в 2026 году улучшила свои позиции на 43 пункта и заняла 48-е место среди 190 государств.

Уважаемые участники форума!

В нынешнее сложное время актуальным является значительное расширение участия и увеличение доли женщин в экономике, усиление их влияния в государственном и общественном управлении и рациональное использование их интеллектуального потенциала. В этой связи мы заинтересованы в расширении многостороннего партнерства между женщинами-предпринимателями наших государств, проведении бизнес-форумов и международных тренингов.

С целью вывести возможности женщин-предпринимателей на новый уровень мы также выдвигаем предложение о создании платформы, которая будет обучать навыкам использования искусственного интеллекта и цифровых технологий, стремительно входящих в нашу жизнь, и поддерживать новые стартап-проекты.

Завтра во всем мире будет широко отмечаться Международный день семьи. В последние годы все более актуальным становится сохранение семейных ценностей и традиций, являющихся прочной опорой общества в странах Востока. Формирование в рамках этого форума сети научных учреждений в наших странах для исследования института семьи и обмен передовым опытом, безусловно, принесут ожидаемые результаты.

В целом данный форум, несомненно, станет в будущем эффективной площадкой для диалога, который повысит роль женщин в Азии в процессах принятия решений на всех уровнях. В этом плане я твердо убежден, что в рамках форума вы будете активно продвигать новые инициативы и идеи по обеспечению устойчивого развития.

Пользуясь случаем, желаю всем вам здоровья, благополучия и новых достижений в вашей деятельности, больших успехов работе форума."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
СНГ в контексте гипотетических перспектив развития
Современный мир характеризуется тем, что человечество переживает эпоху революционных перемен.
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ