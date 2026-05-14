Глава Узбекистана обратился к участникам 2-го Азиатского форума женщин

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам 2-го Азиатского форума женщин, который начал работу в Бухаре.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники форума!

Дамы и господа!

От всей души поздравляю наших дорогих гостей с открытием второго Азиатского форума женщин.

Мне доставляет большое удовольствие приветствовать вас, собравшихся сегодня в древней и вечно молодой Бухаре, где на протяжении веков развивались наука и культура, происходило взаимовлияние великих цивилизаций.

Выражаю особую признательность за поддержку инициативы о проведении форума Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям, международным организациям и активное в нем участие их представителей, в том числе парламентских делегаций, сенаторов и депутатов из стран Азии.

Как известно, история, культура, ценности народов Азии близки и схожи, и это один из объединяющих факторов в регионе, в том числе побуждающий женщин разных национальностей к взаимодействию.

Сегодня около половины почти пятимиллиардного населения Азии составляют женщины. Мы видим в них не только олицетворение красоты и нежности, но и огромную созидательную силу, способную ускорить развитие наших стран, повысить благосостояние народов и построить справедливый мир. Ваш высокий профессионализм, знания и богатый опыт, а также решительное стремление к активному сотрудничеству служат эффективной защите прав и интересов женщин в регионе и во всем мире.

Уважаемые друзья!

В Новом Узбекистане обеспечение прав, свобод и жизненных интересов женщин, повышение их общественно-политической активности определены приоритетным направлением реформ. Ведь внимание к женщине – это прежде всего высшее проявление внимания к человеческой личности, ее достоинству. Укрепление роли женщин в обществе является не только политической задачей, но и неотъемлемой частью последовательного демократического обновления в процессе построения свободного и благополучного общества.

В последние годы в стране создана прочная правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства. Конституция в новой редакции и Стратегия «Узбекистан – 2030» укрепили конституционные гарантии защиты прав женщин, материнства и детства.

В результате масштабных реформ доля женщин в государственном управлении достигла 35 процентов, в сфере предпринимательства – 37 процентов, в политических партиях – 49 процентов, и Узбекистан по данному показателю вошел в число ведущих стран в международных рейтингах.

В частности, в рейтинге «Женщины в парламенте» Межпарламентского союза республика поднялась на 35-е место среди 193 стран.

Увеличение числа женщин-руководителей в системе исполнительной власти и органах самоуправления на местах обеспечивает их инклюзивное участие в процессе принятия государственных решений. Среди студентов высших образовательных учреждений становится все больше девушек, в том числе за последние пять лет их число среди обучающихся в магистратуре увеличилось в 11 раз, все это мы считаем значимым стратегическим результатом наших реформ.

Обеспечение экономической независимости женщин является в нашей стране одним из важных направлений развития. В 2025 году содействие в обеспечении занятости было оказано 2,6 миллиона женщин. С удовлетворением отмечаю, что Республика Узбекистан в международном индексе «Женщины, бизнес и закон» в 2026 году улучшила свои позиции на 43 пункта и заняла 48-е место среди 190 государств.

Уважаемые участники форума!

В нынешнее сложное время актуальным является значительное расширение участия и увеличение доли женщин в экономике, усиление их влияния в государственном и общественном управлении и рациональное использование их интеллектуального потенциала. В этой связи мы заинтересованы в расширении многостороннего партнерства между женщинами-предпринимателями наших государств, проведении бизнес-форумов и международных тренингов.

С целью вывести возможности женщин-предпринимателей на новый уровень мы также выдвигаем предложение о создании платформы, которая будет обучать навыкам использования искусственного интеллекта и цифровых технологий, стремительно входящих в нашу жизнь, и поддерживать новые стартап-проекты.

Завтра во всем мире будет широко отмечаться Международный день семьи. В последние годы все более актуальным становится сохранение семейных ценностей и традиций, являющихся прочной опорой общества в странах Востока. Формирование в рамках этого форума сети научных учреждений в наших странах для исследования института семьи и обмен передовым опытом, безусловно, принесут ожидаемые результаты.

В целом данный форум, несомненно, станет в будущем эффективной площадкой для диалога, который повысит роль женщин в Азии в процессах принятия решений на всех уровнях. В этом плане я твердо убежден, что в рамках форума вы будете активно продвигать новые инициативы и идеи по обеспечению устойчивого развития.

Пользуясь случаем, желаю всем вам здоровья, благополучия и новых достижений в вашей деятельности, больших успехов работе форума."

УЗИНФОРМ