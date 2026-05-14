Узбекистан посетила делегация ЮНФПА

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с официальным визитом в стране делегацией Фонда в области народонаселения (ЮНФПА) во главе с заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, исполнительным директором ЮНФПА Диене Кейту.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана и ЮНФПА в области народонаселения, возможности реализации новых совместных проектов.

