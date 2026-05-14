Руководитель аппарата главы СНГ выступил в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в Самарканде было проведено 92-е заседание Совета командующих пограничными войсками.

Выступая перед собравшимися руководитель аппарата Генерального секретаря СНГ Сергей Бурутин сказал, что «беспрецедентный характер происходящих в мире событий и динамичная трансформация глобальных рисков и вызовов все чаще приводят в наши дни к возникновению реальных угроз безопасности как на национальном уровне, так и в масштабах целых регионов.

С учетом складывающейся обстановки вопросы охраны внешних границ Содружества Независимых Государств и обеспечения стабильного положения на них постоянно находятся в центре внимания глав государств СНГ.

10 октября 2025 года Советом глав государств СНГ утверждена Программа сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы.

С принятием документа пограничная безопасность, неизменно выступающая одним из ключевых стратегических приоритетов деятельности Содружества, получила новое развитие в современных условиях. В рамках реализации Программы перед Советом командующих стоит задача продолжить координировать усилия пограничных ведомств Содружества и взаимодействующих органов СНГ, а также рабочих структур профильных международных организаций по обеспечению стабильного положения на внешних границах с учетом современной оперативной обстановки и актуальных трансграничных угроз».

Руководитель аппарата Генерального секретаря СНГ обратил внимание, что «в целях совершенствования взаимодействия в пограничной сфере Советом командующих разработан и внесен на рассмотрение высших органов СНГ ряд проектов документов.

На текущем этапе, при поддержке Координационной службы СКПВ, осуществляется внутригосударственное согласование проектов Соглашения о порядке организации и проведения совместных учений формирований пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах, Основ информационной политики государств – участников СНГ в пограничной сфере, а также проектов документов о присвоении Институту пограничной службы Республики Беларусь и Пограничному научно-исследовательскому центру ФСБ России статуса базовой организации государств – участников СНГ. Принятие решений Советом глав государств и Советом министров иностранных дел СНГ по данным документам и дальнейшая их реализация обеспечит выстраивание долгосрочных механизмов сохранения мира и безопасности как для Содружества в целом, так и для каждого из государств – участников, формирование новых оптимальных форм сотрудничества и межгосударственных отношений, укрепление дружбы и доверия между народами наших стран».

Сергей Бурутин отметил, что СКПВ является важнейшим институтом, занимающим центральное место в системе коллективной безопасности СНГ, что подтверждается его ключевой ролью в реализации стратегических документов Содружества, утвержденных также 10 октября 2025 года Советом глав государств СНГ. Это Программа противодействия терроризму и экстремизму (2026–2028), Концепция военного сотрудничества (до 2030 года) и Совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.

«В следующем году Совет командующих Пограничными войсками отметит знаменательный юбилей – 35 лет со дня основания. Являясь ровесником СНГ, ваш Совет прошел большой путь становления и развития, став прочным механизмом координации усилий пограничных ведомств государств – участников Содружества.

За эти годы выработано эффективное взаимодействие, позволившее обеспечить надежную защиту внешних рубежей и противостоять современным трансграничным угрозам. Достижения, которых удалось добиться – результат слаженной работы всех участников Совета и весомый вклад в обеспечение стабильной обстановки на внешних границах стран Содружества» - завершил Сергей Бурутин.

От Исполнительного комитета СНГ в мероприятии участвовали Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Евгений Клемезь, консультант департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Максим Семенов.

Накануне заседания делегации посетили г.Термез, где ознакомились с организацией охраны границы на ряде застав на узбекско-афганском участке государственной границы, осмотрели военно-академический лицей «Юные пограничники», возложили цветы к памятнику «Героям пограничникам», а также посетили бригаду береговой охраны «Термез».

