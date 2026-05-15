15.05.2026 / 14:43 msk / 16:43 uzb
В Самарканде обсуждены вопросы укрепления пограничной безопасности на внешних границах СНГ
15.05.2026 12:48

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в Самарканде было проведено 92-е заседание Совета командующих пограничными войсками.

В мероприятии приняли участие делегации девяти пограничных ведомств (Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан), Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ), Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, Координационного совета Международного Союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Открыл заседание Председатель Совета командующих пограничными войсками, первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Кулишов В.Г.

С приветственным словом к участникам обратились первый заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан генерал-лейтенант Турсунов Б.Р. и руководитель аппарата Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Бурутин С.Г. В своих выступлениях они отметили ведущую роль Совета командующих пограничными войсками в укреплении пограничной безопасности и противодействию трансграничной преступности на внешних границах государств Содружества.

Особое внимание участники заседания уделили рассмотрению обстановки, складывающейся на внешних границах государств – участников СНГ и тенденциях ее развития. С информацией по этим вопросам выступили руководители пограничных ведомств и Антитеррористического центра СНГ, представители Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Манилов А.Л. подробно доложил о проведенных и планируемых мероприятиях в рамках деятельности Совета командующих пограничными войсками, в том числе по вопросам многостороннего пограничного сотрудничества и реализации согласованной пограничной политики.

Кроме того, внимание участников заседания также было обращено на вопросы участия Совета командующих пограничными войсками в реализации Программы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы, проведения Спартакиады СКПВ и соревнований специалистов-кинологов пограничных ведомств, научно-исследовательской и кадровой деятельности, развития международного ветеранского движения.

Своим отдельным решением Совет командующих одобрил положение о придании Пограничной академии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан статуса базовой организации государств – участников СНГ по исследованию проблем пограничного контроля, подготовке кадров и повышению квалификации профильных специалистов. В настоящее время Пограничная академия КНБ Республики Казахстан является одним из ведущих учебных заведений государств – участников СНГ в рассматриваемой области. Придание статуса базовой организации позволит ей формировать согласованные подходы к проведению научных исследований и образовательной деятельности.

В ходе проведения практической составляющей заседания Совета командующих его участники 13 мая посетили г. Термез и ознакомились с организацией охраны узбекско-афганского участка границы, современной материально-технической базой пограничных войск СГБ Республики Узбекистан, а также посетили Военный Академический лицей «Ёш чегарачилар», возложили цветы к мемориалу павших героев-пограничников.

Также на полях заседания Совета командующих пограничными войсками состоялась рабочая встреча руководителей информационно-аналитических подразделений пограничных ведомств государств – участников СНГ. Ее участники обсудили результаты проведения международного конкурса на лучшую аналитическую работу по исследованию угроз безопасности на внешних границах государств – участников СНГ и проблем ее обеспечения, а также актуальные вопросы совершенствовании обмена информацией об обстановке между пограничными ведомствами.

По итогам заседания принято 16 решений, направленных на дальнейшее укрепление пограничной безопасности на внешних границах Содружества и расширение многостороннего пограничного сотрудничества.

УЗИНФОРМ

