Глава Узбекистана вернулся из Казахстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Казахстан, предпринятый по приглашению главы РК Касым-Жомарта Токаева с целью участия в прошедшем в Туркестане неформальном саммите Организации тюркских государств, который был посвящен вопросам развития регионального сотрудничества.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Уважаемые участники саммита!

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за инициативу проведения неформального саммита Организации тюркских государств в древнем и прекрасном городе Туркестане, а также за оказанный радушный прием и традиционное гостеприимство.

Также выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за эффективное председательство в нашей Организации и большие усилия для укрепления ее международного авторитета.

Глубокий символический смысл имеет то, что сегодняшняя встреча проходит накануне священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан хайит.

Действительно, у всех нас общие древняя история и священная религия, культурные ценности и традиции, уходящие в глубь веков.

На протяжении столетий город Туркестан являлся важным торговым и культурным центром Великого шелкового пути, его славная история неразрывно связана с именем нашего великого предка Ходжи Ахмада Яссави. Этот священный город – яркий символ единства и солидарности наших народов.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить уважаемого Президента Касым-Жомарта Кемелевича за его искренние слова о величественной соборной мечети Туркестана, которая стала дружеским даром нашего народа братскому народу Казахстана.

Огромная созидательная работа руководства Казахстана, направленная на коренное преобразование архитектурного облика Туркестана, несомненно, превратит этот город в один из духовных центров, связывающих наши братские народы.

Уважаемые участники саммита!

Наша сегодняшняя встреча проходит в период нарастающей напряженности в разных регионах мира. Растет дефицит доверия в международных отношениях, а роль и влияние глобальных институтов постепенно ослабевают. Эти проблемы требуют от нас активизации взаимного диалога и выработки согласованных позиций по важным вопросам.

С данной точки зрения интеграция тюркского мира ‒ это долгосрочный стратегический вопрос, непосредственно затрагивающий судьбы наших народов.

В последние годы Организация тюркских государств превратилась во влиятельную структуру, демонстрирующую устойчивые темпы развития. Например, в 2025 году совокупный экономический потенциал наших стран превысил 2,4 триллиона долларов, а динамика его роста вдвое выше глобальной. Только за прошлый год товарооборот Узбекистана со странами Организации вырос на 14 процентов. С текущего года начал операционную деятельность Тюркский инвестиционный фонд, запущены деятельность Совета центральных банков и Тюркского совета по зеленым финансам. Все это наглядно подтверждает институциональное укрепление нашей Организации.

Дорогие друзья!

Перед нами стоит неотложная задача – придать системный характер нашим отношениям.

Не случайно сегодняшний саммит посвящен теме «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Наши великие предки – Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Мирзо Улугбек – внесли неоценимый вклад в развитие алгоритмов, математики, астрономии и физики, заложив тем самым основу современного искусственного интеллекта.

Опираясь на это бесценное наследие, мы сегодня создаем новую эпоху цифрового развития тюркского мира.

В связи с этим хотел бы выдвинуть ряд инициатив по развитию сотрудничества в данном направлении.

Во-первых, требованием времени является формирование в рамках нашей Организации сети стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Благодаря такому эффективному механизму мы сможем определить новые точки экономического роста, развивать облачные и квантовые вычислительные технологии, а также формировать открытое и современное единое цифровое пространство.

В последние годы Узбекистан совместно с зарубежными инвесторами привлек 6 миллиардов долларов инвестиций в создание дата-центров.

Мы предлагаем разработать концепцию «Цифрового тюркского коридора», который соединит региональные дата-центры высокоскоростными каналами связи. В целях дальнейшего укрепления практического взаимодействия планируем провести в Ташкенте Технологический форум с участием государств-членов.

Во-вторых, Нашей общей целью является углубление сотрудничества в области науки, образования и работы с молодежью.

Центр исламской цивилизации, созданный в Ташкенте для глубокого изучения и популяризации нашего общего научного и духовного наследия, становится крупным региональным научно-просветительским центром. Приветствуем недавнее открытие в этом комплексе офиса TЮРКСОЙ.

Считаем целесообразным в интересах наших народов объединить усилия этого Центра, ТЮРКСОЙ и Тюркской академии для консолидации исторических и культурных источников на единой платформе «больших данных».

Наряду с этим предлагаем организовать глубокое изучение с последующим широким распространением идей толерантности и просвещения ордена Яссави.

Как вам известно, в нынешнем году городу Хиве присвоен статус «Молодежной столицы тюркского мира». Это решение мотивировало наших юношей и девушек. В рамках соответствующих мероприятий мы готовы провести Форум молодых лидеров и Международный молодежный фестиваль.

Следует отметить, что в целях подготовки конкурентоспособных кадров, отвечающих требованиям стремительно меняющегося времени, мы реализуем программу «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта». На сегодняшний день благодаря этой программе уже более 1 миллиона молодых людей приобрели базовые навыки.

В целях финансирования перспективных молодежных стартапов, инновационных разработок и различных решений на основе искусственного интеллекта приглашаем всех членов Организации тюркских государств присоединиться к совместному венчурному фонду, который мы создаем совместно с Казахстаном.

В-третьих, для улучшения транспортной взаимосвязанности актуальны создание и интеграция цифровых логистических платформ.

В этой связи хотел бы с большим удовлетворением отметить, что электронная система разрешений «E-permit» полностью внедрена и действует между Узбекистаном и всеми государствами – членами Организации.

Учитывая стратегическую роль Срединного коридора, мы уделяем большое внимание его соединению со строящейся в настоящее время железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Необходимо также обеспечить практическую реализацию подписанного Соглашения о введении упрощенного таможенного коридора с целью облегчения таможенных и транзитных процедур на границах, а также полностью цифровизировать обмен данными. Это позволит обеспечить передачу данных по всей логистической цепочке, отслеживание грузов и согласованную организацию процессов.

В-четвертых, непростая экологическая обстановка, в том числе изменение климата, требует от наших государств скоординированных действий.

Для эффективного решения этих проблем нужно создать при Организации тюркских государств систему мониторинга климатических рисков на основе спутниковых данных. Это необходимо для раннего выявления засухи, постоянного мониторинга процессов деградации почв и таяния ледников, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в сферу управления трансграничными водными ресурсами.

Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата в Ташкенте выделил на 2026-2027 учебный год 50 грантов для молодежи тюркских стран. Призываем нашу молодежь эффективно воспользоваться данной возможностью.

Внимание к экологическим проблемам растет во всем мире, и мы предлагаем объявить 2027 год в рамках нашей Организации Годом охраны природы.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас принять активное участие в проводимых в текущем году в Самарканде Ассамблее Глобального экологического фонда и Всемирном форуме по водосбережению.

Еще одно важное направление. Мы призываем укреплять сотрудничество правоохранительных органов наших стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом и чуждыми течениями. При этом особенно актуальны расширение взаимодействия в сфере кибербезопасности, подготовка современных специалистов и оперативный обмен информацией. Необходимо создать единое пространство безопасности и доверия в тюркском мире для выявления и предотвращения новых угроз.

В этой связи выдвигаю инициативу создания общего механизма – Тюркского альянса по кибербезопасности и защите цифровой инфраструктуры. Кроме того, при использовании искусственного интеллекта очень важно строго соблюдать этические нормы.

Данным вопросам целесообразно уделить особое внимание на предстоящей в этом году в Самарканде совместной встрече министров иностранных дел и руководителей спецслужб государств-членов Организации.

Дорогие друзья!

Наш великий предок Ахмад Яссави в своей книге «Дивани хикмат» («Собрание мудростей») писал:

Любовь свою народу тюркскому отдал

И путь его единства верным я считал.

Сегодня эти мудрые слова приобретают особенно глубокий смысл. Если в новую эпоху мы сможем объединить интеллектуальный потенциал и созидательную силу наших стран, то тюркский мир, несомненно, станет пространством прогрессивных решений и устойчивого развития.

Наша главная цель – оставить будущим поколениям не только великую историю, но и бесценное духовное наследие, которыми они по праву будут гордиться.

Убежден, что принимаемая сегодня Туркестанская декларация еще больше укрепит благородные узы братства наших народов, языки и сердца которых исторически тесно связаны, и станет важным шагом на пути к достижению высоких целей, определенных в концепции «Видение тюркского мира – 2040»."

Перед началом заседания главы государств приняли участие в церемонии закладки капсулы в фундамент Центра тюркской цивилизации.

На полях саммита глава Узбекистана также провел встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

УЗИНФОРМ