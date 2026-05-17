Глава Узбекистана поздравил победителей чемпионата «Жемчужина Востока – 2026»

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к победителям прошедшего в Ташкенте чемпионата мира среди ахалтекинских скакунов «Жемчужина Востока – 2026».

В обращении говорится:

"Дорогие друзья, уважаемые гости!

Искренне приветствую всех наших соотечественников и гостей, участвующих в торжественной церемонии, посвященной итогам международных соревнований по конному спорту.

От всей души поздравляем победителей и призеров соревнований, которые продемонстрировали высокое мастерство, мужество, приверженность национальным традициям и добились высоких результатов.

Глубоко символично, что сегодняшнее торжество проходит в величественном и красивейшем столичном парке «Ашхабад». Он значим не только своим неповторимым архитектурным обликом, но и тем, что является ярким воплощением многовековой дружбы, добрососедства, взаимного доверия и общности духовных истоков узбекского и туркменского народов.

Соревнования между представителями наших стран, проведенные в эти дни, и торжественная церемония чествования победителей также, несомненно, будут служить дальнейшему укреплению нашего духовного единства.

Народам Центральной Азии издавна присуще проявление внимания и заботы о лошадях, которые символизируют свободу, силу, преданность, стойкость и красоту. Следует особо отметить, что наши братские народы, достойно сохраняя такое бесценное наследие, подняли искусство верховой езды на еще более высокий уровень.

Уважаемые участники торжества!

Благодаря последовательным реформам по развитию конного спорта в международном масштабе, реализуемым под руководством уважаемого Президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, моего дорогого брата Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова, страна добивается огромных успехов, укрепляет свои позиции на международной арене.

Достижения Туркменистана по продвижению миролюбивой, конструктивной политики, социально-экономическому развитию страны, сохранению национальных ценностей и обогащению культурного наследия получают высокое признание мирового сообщества.

Следует особо отметить работу по достойному продолжению исконных традиций ахалтекинского коневодства, его популяризации и приумножению славы во всем мире.

Сегодня ахалтекинские скакуны ценны как национальная гордость туркменского народа и уникальная жемчужина культурного наследия всего нашего региона.

Духовно-просветительские мероприятия, международные конференции, научные форумы и праздничные торжества, проводимые в этом году под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», еще более повышают интерес людей во всем мире к искусству верховой езды.

В Новом Узбекистане сохранение национальных ценностей, передача будущим поколениям уникальных традиций предков является одним из приоритетных направлений государственной политики. Осуществляется масштабная работа по развитию национальных видов спорта, популяризации конного спорта, поддержке племенного коневодства и созданию современной инфраструктуры.

Искусные наездники, опытные коневоды и самоотверженные специалисты вносят достойный вклад в приумножение славы национальных школ в этом направлении, воспитание молодого поколения целеустремленным, смелым, патриотичным, приверженным здоровому образу жизни.

Мы и впредь будем прилагать все усилия на пути дальнейшего расширения культурно-гуманитарных связей, укрепления исторических уз дружбы между нашими государствами.

Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляю победителей и призеров соревнований, достигших высоких результатов.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов в вашем ответственном и почетном деле.

Пусть вечной и прочной будет узбекско-туркменская дружба!".

УЗИНФОРМ