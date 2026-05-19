Погода в Узбекистане на 20 мая

Погода в Узбекистане на 20 мая19.05.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 мая, погода по прогнозам синоптиков:
19-22 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, местами до 38°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.