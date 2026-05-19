Подведены итоги рабочего визита главы Узбекистана в Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Азербайджанскую Республику, предпринятый с целью участия в прошедшем в Баку Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации.

На повестку дня форума были вынесены вопросы устойчивого развития городов, расширения доступа населения к современному и доступному жилью, повышения качества городской среды, укрепления климатической устойчивости, развития социальной и транспортной инфраструктуры, а также совершенствования механизмов жилищного финансирования.

В выступлении главы Узбекистана на форуме говорилось:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Очень рад видеть всех вас на 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации – авторитетной диалоговой площадке по обсуждению самых актуальных вопросов глобального развития.

Выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за высокий уровень подготовки сегодняшнего мероприятия в прекрасном Баку – «Жемчужине Каспия» и оказываемое нам радушное гостеприимство.

На всей территории Азербайджана, особенно в Карабахе, ускоренными темпами осуществляется масштабная созидательная работа. На освобожденных территориях за короткие сроки восстановлены целые города, возводятся новые жилые комплексы, современные объекты инфраструктуры.

Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан всегда готов вносить свой вклад в это благородное дело.

Уважаемые участники форума!

Вопрос нашей повестки дня «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и сообщества» приобретает сегодня особенно актуальное значение. Как показывает анализ к середине XXI века почти 70 процентов населения планеты будет проживать в городах.

В настоящее время нарастающий процесс урбанизации усиливает также ряд социальных проблем.

Сегодня почти 3 миллиарда людей в мире лишены нормальных жилищных условий. Более 1 миллиарда из них живут в неформальных поселениях и трущобах, свыше 300 миллионов – вообще не имеют крыши над головой. Изменения климата, напряженная международная обстановка и экономические кризисы создают новые волны глобальной миграции, что приводит к перераспределению населения между государствами и городами. Проще говоря, процессы урбанизации становятся серьезным фактором, напрямую влияющим на глобальную стабильность и безопасность.

Все это требует от всех нас принятия решительных и неотложных мер.

Дорогие друзья!

Для Нового Узбекистана вопрос устойчивого развития городов также имеет стратегическое значение. Ожидается, что в ближайшие 15 лет население страны увеличится с 38 до 50 миллионов человек, а уровень урбанизации вырастет с 51 до 65 процентов. Мы считаем это уникальной возможностью для сбалансированного развития территорий и обеспечения экономического роста.

С этой целью в Узбекистане: за последние десять лет количество ежегодно возводимого жилья увеличено в 10 раз, в 2025 году эта цифра достигла 238 тысяч, а в 2030 году – вырастет в 1,5 раза; на программы доступного жилья из бюджета выделяется около 2 миллиардов долларов в год; для решения проблемы неформального жилья в 2024 году был принят отдельный закон, оформлены документы почти на 100 тысяч домов; в рамках обновления ветхого жилья запланировано довести долю его реновации с 15 до 60 процентов.

Для эффективного управления данными процессами создан Национальный комитет по урбанизации.

Кроме того, в рамках программ «Яшил макон» («Зеленое пространство»), «Тоза ҳаво» («Чистый воздух») мы поставили перед собой задачу довести к 2030 году уровень озеленения городов до 30 процентов.

В деле благоустройства городов и повышения уровня жизни населения мы широко опираемся на традиционную систему самоуправления граждан – институт махалли.

Дамы и господа!

Рассчитанный на два миллиона населения мегапроект «Новый Ташкент» стал ярким воплощением нашей стратегии урбанизации. В этом проекте полностью учтены самые прогрессивные стандарты градостроительства – принципы «зеленого», «умного», «безопасного», «15-минутного» города.

Уже на первом этапе мы начали здесь реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью более 25 миллиардов долларов.

Презентация концепции проекта «Новый Ташкент» организована на выставке «Урбан Экспо», проходящей в рамках форума.

Самое важное, что подобные проекты строительства массивов под названием «Новый Узбекистан» осуществляются не только в столице, но и во всех регионах страны. До сегодняшнего дня построен уже 61 такой массив, а к 2030 году их количество достигнет 100.

В связи с этим выражаю искреннюю благодарность Исполнительному директору Программы по населенным пунктам ООН госпоже Анаклаудии Россбах, а также Всемирному банку, Азиатскому банку развития и другим ведущим финансовым институтам за оказываемое нам тесное содействие в сфере урбанизации и градостроительства.

Уважаемые участники форума!

Хочу выдвинуть ряд важных предложений и инициатив по обсуждаемым сегодня вопросам.

Во-первых, создание равных условий проживания для населения во всех регионах требует гармоничного развития малых и средних городов.

В связи с этим призываю государства-партнеры к широкому внедрению принципа «сбалансированной урбанизации» в развитии городов.

Во-вторых, необходимо, чтобы все государства в управлении городами имели равный доступ к искусственному интеллекту и цифровой трансформации.

Предлагаю сформировать международный «Альянс умных и безопасных городов» для системного обмена технологиями, стандартами и опытом в данной области.

В-третьих, очень важно обеспечить молодежь и нуждающиеся слои населения качественным и доступным жильем.

С этой целью мы готовы к проведению в следующем году в городе Самарканде международного форума, посвященного новым подходам к привлечению финансов и инвестиций в жилищное строительство.

В-четвертых, учитывая глобальные изменения климата, актуальное значение имеет принятие общих принципов и стандартов развития «зеленых» городов.

В целях стимулирования развития городов в гармонии с природой предлагаю учредить международную премию ООН-Хабитат «Зеленый город».

В-пятых, рост уровня урбанизации еще больше повышает роль традиционных систем самоуправления в городах.

В этой связи предлагаю провести 15-ю сессию Всемирного форума по урбанизации в 2030 году в Новом Ташкенте, определив ее главной темой «Роль местных сообществ в устойчивом развитии городов».

Уважаемые друзья!

Уверен, что сегодняшнее мероприятие внесет весомый вклад в совместный поиск взаимовыгодных и перспективных решений по обсуждаемым вопросам, продвижение новых инициатив и развитие сферы в целом.

В завершение своего выступления хочу пожелать работе форума больших успехов."

На полях саммита также состоялись встречи главы Узбекистана с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Республики Сербия Александром Вучичем и заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудией Россбах.

