



Погода в Узбекистане на 21 мая



ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 мая, погода по прогнозам синоптиков: 20-22 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 22-27°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 26-31°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами сильный дождь, в отдельных районах возможно выпадение града Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°. Назад | Наверх Печать статьи