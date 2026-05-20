



Проведена встреча с делегацией Катара



ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с государственным министром по вопросам внешней торговли Государства Катар Ахмадом бин Мухаммадом Аль-Сайедом. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, транспорта и логистики, энергетики и инфраструктуры. УЗИНФОРМ