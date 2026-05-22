Глава Узбекистана провел встречу с делегацией ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с официальным визитом в стране делегацией во главе с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ОБСЕ, возможности реализации новых совместных проектов в сферах политики, экономики, экологии, противодействия транснациональным угрозам, реформирования судебно-правовой системы, продвижения гендерного равенства, защиты прав человека и развития СМИ, противодействия киберпреступности, развития цифровизации и искусственного интеллекта, повышения квалификации кадров, поддержки молодежи и продвижения «зеленой» повестки.

