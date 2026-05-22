Глава Узбекистана приветствовал участников форума в Самарканде

ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам и гостям открывшегося в Самарканде 4-го заседания руководителей Судебных советов Организации тюркских государств.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники форума!

Прежде всего искренне рад приветствовать вас, дорогие друзья, в древнем и вечно молодом городе Самарканде – одном из древнейших центров тюркской цивилизации.

Безусловно, проведение нынешнего заседания в столице государства Сахибкирана Амира Темура, который всегда руководствовался принципами справедливости, в дни широкого празднования в международном масштабе 690-летия со дня рождения великого полководца придает форуму особую торжественность.

Организация тюркских государств, роль и авторитет которой неуклонно возрастают в мировом сообществе, сегодня имеет важное значение в укреплении тюркского единства и развития, что преисполняет наши сердца чувствами безмерной гордости и восхищения.

Уважаемые друзья!

В деятельности Организации тюркских государств особое место занимают вопросы обеспечения верховенства закона, эффективного управления и защиты прав человека. Особенно в нынешней сложной ситуации, когда на геополитической карте мира происходят коренные изменения, а масштабы противоречий и конфликтов продолжают усиливаться, совместное обсуждение этих вопросов и поиск эффективных решений в данной сфере приобретают чрезвычайно актуальное значение.

Безусловно, мы возлагаем большие надежды на Судебные советы в деле обеспечения справедливости и верховенства закона в жизни наших стран, защиты прав человека и формирования сильного судейского корпуса.

Именно с этой точки зрения я убежден, что вопросы, включенные в повестку сегодняшнего заседания, определят новые направления последующей деятельности Советов.

В частности, ожидаемое подписание в рамках форума Меморандума о взаимопонимании по общим принципам судейской этики в государствах-членах будет способствовать укреплению общности историко-правовых традиций тюркских народов и единства общих нравственных критериев между судебными системами.

Этот важный документ, подчеркивая значение международно признанных стандартов поведения судей, также предусматривает уважительное отношение к национальным правовым традициям.

Следует отметить, что на состоявшемся в Ташкенте 6 мая текущего года Форуме академий правосудия был принят международный документ, касающийся минимальных стандартов организации системы образования тюркских государств в судебно-правовой сфере.

Особого внимания заслуживает то, что данный документ направлен на внедрение в наших странах новой и универсальной системы подготовки судей.

Дорогие участники мероприятия!

Уверен, что на Самаркандской встрече вы достигнете значимых результатов на пути к таким благородным целям, как обеспечение верховенства закона и защита прав человека – одних из приоритетных задач для всех наших государств.

Самое важное, подобные форумы, несомненно, служат дальнейшему укреплению стратегического партнерства между нашими государствами, тесной дружбы и братских уз между нашими народами, повышению авторитета, влияния и статуса тюркского мира на международной арене.

Еще раз поздравляю вас с участием в этом мероприятии и желаю вам больших достижений в вашей чрезвычайно почетной и ответственной деятельности, крепкого здоровья, а также успехов работе форума."

