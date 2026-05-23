Проведена встреча с делегацией ОАЭ

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития диалога Узбекистана и ОАЭ по всему спектру перспективных направлений, рассмотрены возможности реализации новых совместных проектовпроектов, направленных на поддержку и развитие молодежи, проведение совместных форумов развития, а также продвижение подготовки стратегических и концептуальных документов, нацеленных на развитие Узбекистана.

УЗИНФОРМ