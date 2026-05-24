Глава государства провел встречу с членами национальной сборной по футболу

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с игроками и тренерским штабом национальной сборной Узбекистана по футболу, которые отправляются на чемпионат мира, который пройдет на полях США, Мексики и Канады.

Президент выразил благодарность футболистам, воспитавшим и вырастившим их родителям, наставникам и тренерам. Кроме того, глава государства поздравил Фабио Каннаваро с первым участием на мундиале в качестве тренера и пожелал успехов тренерскому штабу.

УЗИНФОРМ