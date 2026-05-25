25.05.2026 / 12:55 msk / 14:55 uzb
Глава Узбекистана обратился к выпускникам
25.05.2026 10:13

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к выпускникам школ с поздравлениями по случаю Последнего звонка.

В обращении говорится:

"Дорогие юноши и девушки, уважаемые учителя, наставники, родители!

Сегодня во всех общеобразовательных школах страны звучит «последний звонок», проходят праздничные мероприятия. В эти волнующие минуты 472 тысячи юношей и девушек, завершив школьное образование, получают «путевку» в большую жизнь.

Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас с таким незабываемым событием.

Мы видим в вас, наших детях, строящих сегодня планы на будущее, созидательную силу, которая прославит Новый Узбекистан на весь мир.

В нынешнем году впервые более 11 тысяч выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями. Убежден, что эти целеустремленные юноши и девушки станут примером для своих сверстников и в будущем внесут достойный вклад в развитие страны.

Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы каждый выпускник школы занял достойное место в жизни.

Сегодняшний выпускник – это завтрашний инженер, врач, ученый, поэт и писатель, предприниматель. Сегодняшний выпускник – это созидатель Третьего Ренессанса. Вы – самая большая надежда и опора Нового Узбекистана.

Современные знания, профессии и квалификацию вам готовы дать 207 вузов и 643 техникума страны. Наша уверенная в своих силах молодежь, еще не окончив школу, поступает в ведущие университеты Узбекистана и мира. Так, на учебу в известные зарубежные университеты был принят 171 выпускник, еще тысячи выпускников – в вузы страны.

Искренне, от всей души поздравляю этих юношей и девушек, их родителей и учителей с такими достижениями!

Дорогие выпускники!

Вы видите, как быстро меняется сама жизнь, требования на рынке труда. Появляются все новые и новые профессии. Владение иностранными языками и востребованной профессией, компьютерная грамотность и навыки самостоятельного получения дохода становятся важнейшей необходимостью. Теперь на рынке труда прежде всего требуется не «документ», а реальные знания, квалификация и умение добиться результата.

Сегодняшний выпускник обычной сельской школы – завтра станет признанным в мире ученым. Молодежь, ставящая сегодня перед собой большие цели, находящаяся в постоянном поиске, – в будущем создаст технологии, которые послужат миллионам людей. Девушка, читающая сегодня книги, – завтра воспитает детей, которые выведут развитие страны на новый уровень.

Поэтому каждый из вас должен стремиться овладеть не менее чем одним иностранным языком и одной современной профессией. Это откроет для вас двери в будущее, дополнительные возможности и стимулы.

Молодым людям, желающим стать предпринимателями, банки в этом году предоставляют в общей сложности 25 триллионов сумов льготных кредитов. Для выпускников, начавших стартап-проекты, выделяются средства в размере 100 миллионов долларов в целом. Крупнейшие IT-компании готовы ежегодно обучать не менее 50 тысяч выпускников искусственному интеллекту и обеспечивать их занятость на высокодоходных рабочих местах. В последующие годы мы создадим 168 тысяч гектаров суперинтенсивных промышленных садов. Я всегда буду поддерживать молодежь, стремящуюся участвовать в таких проектах.

Вы обязательно станете настоящими профессионалами в этих новых сферах!

Дорогие юноши и девушки!

В наше стремительно меняющееся время самая важная задача – быть подготовленными к жизни, ее возрастающим требованиям.

На этом пути вашим ближайшим другом и самым главным помощником является книга. Ведь книга – это источник света, знаний и мудрости. Человек, прочитавший много книг, обладает сильной волей и широким мировоззрением и никогда не свернет с правильного пути.

Сегодня в нашей жизни немало молодых героев, успехи которых служат для вас примером. Известные спортсмены, такие как Жавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Абдукодир Хусанов, всего четыре-пять лет назад окончившие школу, восхищают мир своими достижениями в шахматах и футболе.

Короткометражный фильм наших молодых кинематографистов удостоился Гран-при фестиваля инклюзивного кино, прошедшего в рамках Каннского международного кинофестиваля.

На днях мы торжественно проводили на чемпионат мира национальную сборную команду по футболу.

Таких ярких успехов, наполняющих всех нас огромной гордостью, в нашей истории еще не было.

Вы видите, каких высоких рубежей может достичь молодежь Нового Узбекистана, если всем сердцем будет стремится к цели!

Уверен, что и среди вас есть будущие национальные герои, которые станут гордостью Нового Узбекистана!

В этом мире каждый разумный человек надеется оправдать доверие родителей, наставников и народа. По сути, для человека это и есть самое великое счастье, огромная честь.

Сегодня вы окончили школу, но школа большой жизни только начинается. Желаю вам обрести на этом пути такое ни с чем не сравнимое счастье.

Смело ставьте перед собой большие цели!

Верьте в себя, уверенно идите вперед!

Будьте поколением, живущим духом благих преобразований!

Пусть будут благословенны и эффективны ваши первые шаги на этом пути!

Пусть всегда вам сопутствует успех, счастья вам, дорогие мои дети!".

УЗИНФОРМ

