



Погода в Узбекистане на 27 мая



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 мая, погода по прогнозам синоптиков: 26 мая-31 мая и 1 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с порывами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с порывами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. В отдельных районах возможно выпадение града. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°. Назад | Наверх Печать статьи