Глава Узбекистана поздравил мусульман

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня священного для всех мусульман праздника Курбан хайит.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с сегодняшним великим праздником – священным Курбан хайитом.

Праздник мира, добра и великодушия – Ийд аль-Адха, отражающий суть нашей священной религии и являющийся ярким воплощением ее благородных идей, особенно дорог нам еще и потому, что эти ценности созвучны по своему содержанию масштабным реформам, осуществляемым сегодня в Узбекистане в интересах человека.

Добрые традиции Курбан хайита служат для нас источником силы и вдохновения в работе по укреплению в нашей многонациональной стране атмосферы мира и спокойствия, дружбы и согласия, поддержке старшего поколения, женщин и молодежи, всех, кто нуждается в помощи, благоустройству махаллей.

В последние годы на новый уровень была поднята деятельность по изучению и популяризации древней истории и богатейшей культуры нашего народа, научно-просветительского наследия предков – великих ученых и мыслителей, истинно гуманистической сути религии ислам. Ярким подтверждением этого являются распахнувшие недавно свои двери для жителей страны и зарубежных гостей Центр исламской цивилизации в нашей столице, мемориальный комплекс Имама Бухари в Самарканде, научно-просветительский и туристический комплекс Бурхониддина Маргинони в Маргилане, получившие признание как уникальные жемчужины Нового Узбекистана.

Такие важные исторические шаги по построению Нового Узбекистана, несомненно, вдохновляют нас еще увереннее идти по этому пути.

Дорогие друзья!

Благодаря созданным в стране условиям для обеспечения свободы вероисповедания и убеждений в эти благословенные дни более 15 тысяч соотечественников совершают священное паломничество – хадж. Как известно, в нынешнем году впервые реализуется программа “Президент хожилари” (“Президентские ходжи”). В соответствии с ней 100 наших соотечественников, самоотверженно трудившихся на благо Родины и народа, – улемы, старейшины, ветераны махаллей и члены их семей – получили возможность отправиться в священный хадж.

В эти светлые дни поздравляем всех паломников с праздником Курбан хайит, просим Всевышнего принять их молитвы. Надеемся, что по возвращении из хаджа они будут еще активнее участвовать в духовно-воспитательной и просветительской работе, проводимой в семьях и махаллях, во всем нашем обществе.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляем также наших друзей и партнеров – мусульман других стран, желаем им мира, процветания и благополучия.

Дорогие соотечественники!

В связи с Курбан хайитом и в нынешнем году было объявлено несколько выходных дней. Выражаю особую признательность тем нашим гражданам, кто работает в праздничные дни, и тем, кто ответственно выполняет свой долг, защищая рубежи Родины.

Мы также искренне поздравляем соотечественников, которые учатся и работают за рубежом, и выражаем им всем наши самые добрые пожелания.

Благодарим Всевышнего за то, что наш народ встречает этот священный праздник в мире, спокойствии и согласии.

Пусть Всевышний всегда оберегает нашу Родину!

Поздравляю всех вас с Курбан хайитом!"

