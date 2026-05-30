Подведены итоги рабочего визита главы Узбекистана в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Республику Казахстан, предпринятый по приглашению главы РК Касым-Жомарта Токаева с целью участия в прошедшем в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

В выступлении главы Узбекистана на заседании говорилось:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые главы государств и делегаций!

Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за традиционно теплый прием и прекрасную организацию нашей встречи в гостеприимной Астане.

Особо хочу отметить эффективное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе, проходящее в период масштабной технологической трансформации мировой экономики.

Символично, что накануне нашего саммита открылся пятый Евразийский экономический форум, посвященный искусственному интеллекту и цифровому развитию. Сегодня именно цифровые технологии, современные логистические решения и промышленная кооперация во многом определяют конкурентоспособность государств, устойчивость рынков и способность национальных экономик отвечать на внешние вызовы.

Уважаемые коллеги!

Для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики.

Сегодня наше взаимодействие с государствами Союза приобрело характер комплексного экономического партнерства. Растет взаимная торговля, углубляется промышленная кооперация, укрепляются логистические связи, формируются новые направления в цифровой экономике, энергетике и сфере услуг.

Узбекистан активно участвует во всех ключевых мероприятиях Объединения. В этом году с Евразийской экономической комиссией завершаем реализацию трехлетнего Плана. Правительство Узбекистана готовится к проведению очередного заседания совместной Рабочей группы осенью этого года в Ташкенте. Предлагаем в его рамках принять новый План сотрудничества на следующий период.

Недавно утверждена «дорожная карта» по сближению систем технического регулирования. Продолжаем участие в отраслевых программах по цифровизации торговли и грузоперевозок, развитию электронной коммерции и климатической повестке.

Открыли в Ташкенте страновой офис Евразийского банка развития, с которым сформирован портфель конкретных проектов.

Уважаемые участники заседания!

Хочу коротко обозначить приоритеты развития нашего сотрудничества с ЕАЭС.

Первое. Считаем важным приступить к формированию единого цифрового пространства безбарьерной торговли между Узбекистаном и государствами ЕАЭС.

Речь идет о развитии и согласовании подходов к регулированию электронной коммерции, цифровом обмене данными в сфере таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации происхождения товаров, а также поэтапном признании электронных документов.

Также целесообразно приступить к созданию «умных» транспортно-таможенных коридоров с внедрением цифрового транзита, подключением к системам прослеживаемости и модернизацией пунктов пропуска.

Второе. Важно придать новый импульс промышленной кооперации.

Мы видим растущий интерес бизнеса к локализации производств, технологическому партнерству и созданию новых производственных цепочек. Это подтверждает и успешно проведенная в апреле в Ташкенте уже шестая по счету выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Предлагаем использовать потенциал этой площадки для подготовки программы кооперации между нашими странами. В числе перспективных направлений – промышленная автоматизация и робототехника, производство компонентов для энергетики, водосберегающие технологии, современные стройматериалы и другие.

Готовы создать в Узбекистане совместный Проектный офис кооперации, который будет в формате «одного окна» в сотрудничестве с ЕЭК подбирать партнеров, сопровождать инициативы на базе наших свободных индустриальных зон, содействовать в привлечении финансирования.

Для высокотехнологичных резидентов из стран ЕАЭС готовы проработать дополнительные стимулирующие условия.

Третье. Предлагаем принять совместную Программу зеленой трансформации промышленности, направленную на повышение энергоэффективности, внедрение чистых технологий и снижение углеродоемкости продукции.

Для наших стран это уже не только вопрос экологической повестки, но и важный фактор долгосрочной конкуренто­способности промышленности.

Практическое наполнение Программы может включать портфель совместных «зеленых» проектов, развитие новых инструментов их финансирования, модернизацию приоритетных отраслей промышленности с применением искусственного интеллекта.

Четвертое. Считаем актуальным вывести сотрудничество в сфере организованной трудовой мобильности на качественно новый уровень за счет сопряжения национальных электронных сервисов занятости.

Речь идет о формировании удобной и бесшовной цифровой среды, обеспечивающей гражданам прямой доступ к проверенным вакансиям, информации об условиях трудоустройства, а также нормах миграционного законодательства. Это позволит одновременно учитывать потребности рынков труда наших стран, повышать квалификацию работников, укреплять защиту прав граждан и снижать риски нелегальной занятости.

Пятое. Туризм сегодня становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений нашего культурно-гуманитарного взаимодействия.

Мы выдвинули инициативу «Туристическое кольцо Центральной Азии». Приглашаем страны ЕАЭС к участию и совместному продвижению данного туристического маршрута на популярных цифровых платформах.

Уважаемые коллеги!

В завершение хочу еще раз подтвердить нашу приверженность дальнейшему развитию практического взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

Убежден, что участие Узбекистана в вышеназванных совместных инициативах и проектах будет способствовать укреплению взаимовыгодного партнерства и устойчивому развитию наших государств."

Также в рамках пребывания в столице РК глава Узбекистана провел переговоры с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевы, по итогам которых был подписан План практических действий по реализации договоренностей, достигнутых в сфере инвестиций и торговли.

«Дорожная карта» предусматривает реализацию совместных проектов в таких отраслях, как автомобилестроение, энергетика, химическая промышленность, металлургия, фармацевтика, логистика, стройматериалы, жилищное строительство, сельское хозяйство и другие.

Документ нацелен на выполнение соглашений, достигнутых по итогам встреч глав двух государств в городах Бухаре и Туркестане в апреле-мае текущего года.

По завершении мероприятий глава Узбекистана возвратился в Ташкент.

УЗИНФОРМ