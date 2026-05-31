Делегация Узбекистана вернулась из Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Олимжоном Абдуллаевым завершила визит в Японию.

В рамках пребывания в Токио были проведены встречи с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Арфией Эри, комиссаром Агентства иммиграционной службы Японии Маруяма Хидэхару и заместителем министра юстиции Японии Хироши Моримото.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической. торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инноваций, «зелёного» развития и человеческого капитала, миграции, правовой и консульской сферах.

