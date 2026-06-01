Глава Узбекистана наградил деятелей культуры

Глава Узбекистана наградил деятелей культуры01.06.2026 13:41
ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии чествования деятелей культуры и искусств страны.
Церемония была проведена в Международном конгресс-центре столицы, где вручали высокие государственные награды 167 выдающимся представителям сферы культуры, искусства и литературы.
В ходе церемонии Президент торжественно вручил знаки почетных званий, ордена и медали награжденным.
