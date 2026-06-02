



Погода в Узбекистане на 3 июня



ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 июня, погода по прогнозам синоптиков: 2-5 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-21°, днем 33-35°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, во время грозы может усилиться до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.