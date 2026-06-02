Погода в Узбекистане на 3 июня

Как вы оцениваете современное состояние взаимодействия Узбекистана и СНГ?
Голосование проводилось 20.04.2026 - 31.05.2026
|38.9% (393)
|Положительно
|19.7% (198)
|Более положительно, чем отрицательно
|17.5% (176)
|Нейтрально
|10.6% (107)
|Более отрицательно, чем положительно
|6.6% (66)
|Отрицательно
|6.7% (67)
|Затрудняюсь ответить
|голосов 1007
Погода в Узбекистане на 3 июня02.06.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 июня, погода по прогнозам синоптиков:
2-5 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-21°, днем 33-35°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, во время грозы может усилиться до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.