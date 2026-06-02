



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы министры рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всему спектру ключевых направлений, провел обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ