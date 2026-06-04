Глава Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Визит предпринят по приглашению российского лидера Владимира Путина с целью участия в проходящем в Санкт-Петербурге 29-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет под лозунгом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

На полях ПМЭФ глава Узбекистана проведет встречу с Президентом РФ и другими официальными лицами, представителями зарубежных стран.

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