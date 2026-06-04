



Столицу Узбекистана посетила делегация Гонконга



ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим с визитом в стране главой администрации специального административного района Гонконг Джоном Ли Каччиу. В ходе переговоров министр и его гость рассмотрели вопросы развития стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Гонконгом в сферах экономики и торговли, инвестиций, финансов, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, транспорта и логистики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи