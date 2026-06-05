



Погода в Узбекистане на 6 июня



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 июня, погода по прогнозам синоптиков: 5 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-19°, днем 32-34°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. Назад | Наверх Печать статьи