В Санкт-Петербурге проведена встреча глав Узбекистана и РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня в рамках рабочего визита главы Узбекистана в Санкт-Петербург была проведена встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе встречи главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, металлургии, транспорта, химии и других.

Далее в режиме телемоста Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин дали старт началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции малой мощности в Узбекистане, которая возводится в Фаришском районе Джизакской области. Заливка «первого бетона» знаменует официальное присвоение объекту статуса «строящейся атомной электростанции» по стандартам МАГАТЭ.

В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Ожидается, что при запуске АЭС на полную мощность, энергообъект обеспечит выработку 17,2 млрд кВт.ч в год.

4 июня Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан выдал лицензию генеральному заказчику - государственному предприятию (ГП) «Дирекция по строительству АЭС» на строительство энергоблока атомной электростанции с российской ядерной установкой РИТМ-200Н. Решение было принято на заседании Кенгаша (Совета) Комитета после того, как проектная документация, технические решения и материалы обоснования безопасности прошли полную комплексную экспертизу в Научно-техническом центре радиационной и ядерной безопасности. Экспертиза проводилась в соответствии с национальным законодательством, международными требованиями МАГАТЭ, а также с привлечением иностранных экспертов, в том числе ведущих специалистов российского профильного центра.

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