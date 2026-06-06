Глава Узбекистана выступил на форуме в Санкт-Петербурге

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня пребывающий с рабочим визитом в Санкт-Петербурге по приглашению главы РФ Владимира Путина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В выступлении главы Узбекистана на ПМЭФ говорилось:

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые главы государств и правительств!

Дамы и господа!

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за приглашение и радушное гостеприимство.

Хочу также поприветствовать Президента Танзании госпожу Самию Сулуху Хасан и заместителя Председателя Китайской Народной Республики господина Хань Чжэна.

Для меня большая честь принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме, который за три десятилетия своего существования стал одной из самых авторитетных и востребованных площадок для обмена мнениями по важнейшим вопросам мировой повестки.

Искренне рад вновь находиться в Санкт–Петербурге – культурной столице России, городе, который связан с Узбекистаном историей, особой духовностью и человеческими судьбами.

В суровые фронтовые годы многие узбекистанцы участвовали в обороне Ленинграда, а Ташкент принял более полутора миллионов эвакуированных детей, женщин и стариков. Память об этом остается частью нашего общего нравственного пространства.

Уважаемые участники форума!

Сегодня именно здесь, на берегах Невы, помня о прошлом, мы обсуждаем вопросы будущего и новой архитектуры глобальной экономики.

Мир переживает глубокую перестройку. Меняются транспортные маршруты, формируются новые производственные цепочки, появляются все более современные технологические платформы, повсеместно внедряется искусственный интеллект.

Происходит фундаментальное переосмысление энергетической, продовольственной и цифровой безопасности. Конкуренция все чаще проявляется не только в борьбе за рынки и природные ресурсы, она переходит в сферу технологий, алгоритмов, логистики и инфраструктуры.

В условиях турбулентности в мировой экономике растет значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль и способных формировать вокруг себя пространство кооперации, устойчивости и взаимной выгоды.

Узбекистан на протяжении тысячелетий был сердцем Великого шелкового пути. Через Самарканд, Бухару и Ташкент не просто шли товары, а происходило взаимообогащение идей и знаний, культурных и религиозных традиций.

Поэтому открытость всегда была для нас не выбором, а жизненной необходимостью и цивилизационным кодом. Сейчас она получает новое содержание.

Узбекистан и вся Центральная Азия становятся самостоятельным центром экономического роста. Здесь сходятся транспортные, технологические и демографические контуры будущего. Здесь формируется перекресток основных коммуникаций между Севером и Югом, Западом и Востоком.

Чтобы прочно закрепить этот набирающий силу тренд, нам остро необходима связанность качественно нового уровня. Речь идет не только о сопряжении традиционных транспортно-логистических и энергетических коридоров, но и об интеграции цифровой, платежной и производственной инфраструктуры.

Сильная, консолидированная, экономически связанная, открытая и стабильная Центральная Азия отвечает стратегическим интересам всех наших партнеров.

Дамы и господа!

Россия для Узбекистана – больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник.

Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым.

Мы прошли путь от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию и локализации производства. По нашей статистике, за 10 лет взаимный товарооборот вырос более чем в три раза – с 4 до 13 миллиардов долларов. Текущий портфель совместных проектов с Россией превышает 50 миллиардов долларов.

Последовательно расширяется торгово–экономическое сотрудничество между регионами двух государств. В этот процесс активно вовлечены наши основные партнеры – Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан и Башкортостан, Красноярский и Пермский края, а также многие другие российские регионы.

Объем реализуемых межрегиональных проектов составляет 5 миллиардов долларов, на подходе пакет инвестиций еще на 5 миллиардов. Взаимодействие охватывает все ключевые отрасли, в том числе энергетику, химию и нефтехимию, машиностроение, сельское хозяйство, логистику, текстильную, пищевую промышленность и другие сектора. Среди них особого внимания заслуживают совместные промышленные парки в пяти регионах Узбекистана и создание вагоностроительного кластера в Ташкенте.

Отдельно хотел бы остановиться на энергетике. За счет инвестиционных проектов, в том числе с российским участием, мы расширили производство электроэнергии в полтора раза – с 58 до 87 миллиардов киловатт-часов. До 2030 года планируем нарастить генерацию до 120 миллиардов киловатт, 54 процента из которых составят возобновляемые источники энергии.

Наши мощности также увеличатся за счет ввода в эксплуатацию первой гибридной атомной станции в Узбекистане с участием России. Вчера мы с Владимиром Владимировичем Путиным приняли участие в церемонии заливки первого бетона на строительстве АЭС. Для нас это проект долгосрочного развития, подготовки новой инженерной школы и освоения передовых технологий.

Намерены совместно работать и в других сферах мирного применения атома – в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и науке.

Уважаемые друзья!

В нынешних условиях технологическое и промышленное сотрудничество Узбекистана и России не должно ограничиваться рамками только двустороннего взаимодействия.

Мы ориентируемся на большие пространства кооперации, способные объединять промышленный потенциал, ресурсы, рынки и компетенции. Поэтому выступаем с инициативой формирования «Евразийского пояса технологической индустриализации». Это система взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединенных единой цифровой платформой промышленной кооперации. Речь идет о создании цепочек полного цикла – от разработки технологий и подготовки кадров до локализации промышленного производства и выхода на внешние рынки.

Предлагаем реализовать эту инициативу на базе уже апробированной платформы инновационно-промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», ежегодно проводимой в Ташкенте. Такой подход позволит бизнесу напрямую находить партнеров и налаживать взаимовыгодные связи.

Дамы и господа!

Перспективным направлением сотрудничества, безусловно, является цифровизация, которая становится новым языком экономики.

Если раньше инфраструктура означала дороги, трубопроводы и ЛЭП, то сегодня – это прежде всего цифровые платформы. Они формируют вокруг себя целую экосистему: рабочие места, логистику, платежные сервисы, новые экспортные возможности.

Узбекский Бизнес все активнее развивает цифровые решения и одновременно открыт для технологического партнерства с широким кругом стран. К примеру, объем продаж наших товаров через российские маркетплейсы и цифровые сервисы за последние несколько лет вырос в 3,5 раза, достигнув более 1,5 миллиарда долларов.

С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной Цифровой экосистемы. Для начала она могла бы включать сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, дальнейшее продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости, развитие продуктов на основе искусственного интеллекта. Это даст бизнесу новые рынки, а гражданам – дополнительные возможности получения дохода.

В то же время в погоне за цифровизацией важно помнить, что в основе любых преобразований всегда находится человек.

Сегодня Узбекистан – одна из самых молодых стран в мире, где больше половины населения – молодежь. Это не просто статистика. Это – энергия развития. Это – новый спрос. Это – наше будущее.

И наша задача заключается не только в том, чтобы дать молодым людям современные знания. Важно создать условия, при которых молодежь сможет освоить передовые компетенции и реализовать свой потенциал. Особую роль здесь играет сотрудничество в образовании и подготовке кадров.

В Узбекистане действует 32 филиала иностранных вузов, 15 из которых – российские. Это самая крупная сеть университетов России за рубежом.

В то же время важное значение имеет профессиональное образование, особенно с акцентом на внедрение практико-ориентированных программ подготовки. У нас уже есть успешные примеры – первые совместные инженерные школы в Алмалыке и Ташкенте.

Эффективным механизмом сотрудничества в сфере могли бы стать обучающие онлайн сервисы, запуск которых позволит молодым людям получать необходимые знания даже в самых отдаленных районах, что кардинально изменит модель трудовой мобильности и выведет ее организацию на качественно новый уровень.

В этой связи предлагаем создать совместную Онлайн-платформу развития человеческого капитала. Ее задача – связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда.

В такой системе могут быть объединены образовательные программы, языковые и IТ–курсы, поддержка молодых предпринимателей и доступ к работодателям.

Для молодежи это будет понятный маршрут в новую экономику. Для бизнеса – доступ к базе подготовленных кадров. Для университетов и колледжей – связь с реальным спросом рынка. Для Узбекистана и России – долгосрочная инвестиция в высшую ценность – человека.

Если уважаемый Владимир Владимирович поддержит это начинание, то поручим нашим отраслевым ведомствам запустить такую платформу как можно быстрее.

Отдельно хотел бы выделить туризм как гуманитарную основу нашего партнерства. Эта отрасль лучше всего формирует экономику доверия.

Когда люди приезжают в Узбекистан, они видят не только памятники и города, но и культуру, гостеприимство, деловую среду и возможности для бизнеса.

В 2025 году у нас в гостях побывал почти миллион россиян, в этом году мы готовы принять еще больше.

Для этого развиваем не только туристическую инфраструктуру, но и креативную экономику. К 2030 году ее доля составит 5 процентов ВВП, что превратит эту творческую сферу в один из драйверов экономического роста.

В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно–туристического коридора «От Самарканда до Петербурга». Инициатива подразумевает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий.

Вчера в Мариинском театре и Эрмитаже уже стартовали проекты культуры и искусства Узбекистана.

Уважаемые участники форума!

2026 год имеет для нашей страны особое значение. Мы подходим к знаковому рубежу системных реформ.

Десять лет назад мы начали строить Новый Узбекистан, сделав ставку на открытость, инклюзивность и прагматизм. За это время была сформирована прочная основа для долгосрочного роста: благоприятная деловая среда, устойчивая промышленная база и новая инфраструктура.

Размер нашей экономики увеличился с 50 до 147 миллиардов долларов, а в этом году прогнозируем рост свыше 8 процентов. За годы реформ в страну привлечено более 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, запущены тысячи современных предприятий. Экспорт товаров и услуг вырос почти в 3 раза.

Даже сейчас, в условиях глобальной нестабильности, Узбекистан продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста. Наша экономика становится более многогранной, внутренний рынок расширяется, а спрос на современные технологии, инфраструктуру и качественные рабочие места растет.

Одним из ключевых преимуществ Узбекистана является молодое, активное и быстро растущее население. Это долгосрочная база развития предпринимательства, технологий, сервисов и промышленности.

Но демографический рост сам по себе не гарантирует успех. Этот потенциал нужно трансформировать в мощный интеллектуальный ресурс – в компетенции, производительность, способность создавать продукты и технологии с высокой добавленной стоимостью.

С самого начала реформ мы стремимся сочетать рыночную эффективность и социальную ответственность. В этом заключается особенность узбекской модели экономического развития.

Рост должен быть не только быстрым. Он должен быть устойчивым, инклюзивным и ориентированным на повышение качества жизни людей.

Только за последние 5 лет совокупные доходы населения страны выросли в 2,5 раза. Главный критерий для нас – это высокое качество жизни, достоинство человека и раскрытие потенциала каждого.

Достижению именно этой цели служит Стратегия развития «Узбекистан–2030». К этому сроку мы намерены поднять доходы населения до уровня выше среднего, перевести все отрасли на модель технологического и инновационного роста, увеличить объем экономики еще в полтора раза – до более чем 240 миллиардов долларов.

Уважаемые участники форума!

Мы последовательно формируем все условия для глобальных инвестиций. Создается благоприятный деловой климат, совершенствуются рыночные институты, растет уровень конкуренции и производственный потенциал.

Приглашаем присутствующих здесь инвесторов к созданию новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью.

Нашим приоритетом является глубокая локализация компетенций, производств и разработок, а также развитие современного инжиниринга и новых экспортных направлений.

Это особенно важно в тех отраслях, где сегодня формируется новая экономика: промышленная переработка, агротехнологии, биохимия, робототехника, цифровые решения, искусственный интеллект и инфраструктурные проекты.

Большой потенциал сотрудничества видим в проектах, реализуемых в формате государственно–частного партнерства

в энергетике, авиации, образовании, геологии и многих других отраслях.

Предлагаем заинтересованным партнерам активнее использовать возможности не только растущего внутреннего рынка, но и прямого выхода на соседние страны и регионы.

Дорогие друзья!

Узбекистан – это надежная и предсказуемая страна для глобального делового сообщества.

Движение нашей экономики в сторону максимальной открытости объективно подтверждается ведущими рейтинговыми агентствами. Только в этом году наша страна поднялась еще на 14 позиций в Индексе экономической свободы.

За последние годы мы разместили на международных рынках суверенные и корпоративные облигации на сумму 16 миллиардов долларов. В прошлом месяце на Лондонской фондовой бирже впервые состоялось публичное размещение акций Национального инвестиционного фонда Узбекистана, объединяющего активы крупнейших госкомпаний.

В целях дальнейшего развития рынка капитала, формирования устойчивой финансовой и инвестиционной платформы, работающей на основе лучших стандартов, мы приступили к созданию Ташкентского международного финансового центра.

В рамках специального правового и налогового режима работы центра инвесторам будут предоставлены удобные инструменты и надежные гарантии для ведения бизнеса.

Пользуясь случаем, приглашаю всех вас на Ташкентский международный инвестиционный форум 16-18 июня, в рамках которого можно будет непосредственно ознакомиться с открывающимися возможностями и перспективами Нового Узбекистана.

Дамы и господа!

Символичен девиз нынешнего форума: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Действительно, именно открытый и уважительный диалог сегодня становится главным условием устойчивого развития.

Новые возможности появляются там, где есть доверие, готовность к сотрудничеству и стремление вместе искать решения. Партнерство Узбекистана и России – наглядный пример подобного взаимодействия.

Хочу еще раз выразить искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение на нынешний масштабный международный форум и возможность представить приоритеты развития Нового Узбекистана.

В завершение желаю всем участникам продуктивной работы и интересного обмена мнениями."

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