В Ташкенте провели встречу глав ведомств культуры в формате "C5+1"

ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня в столице Узбекистана была проведена встреча министров культуры стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате C5+1.

На повестку дня министерской встречи было вынесено обсуждение договоренностей, достигнутых в ходе саммита C5+1, состоявшегося в Вашингтоне в ноябре прошлого года, по итогам которого было принято Совместное заявление о намерениях в области сохранения культурного наследия.

Среди других вопросов - направления дальнейшего сотрудничества в сфере охраны, изучения и популяризации культурного наследия, развитие совместных проектов между музеями, научно-исследовательскими центрами и профильными учреждениями, расширение профессиональных обменов между специалистами, внедрение современных технологий в культурную сферу, включая цифровизацию объектов историко-культурного наследия и применение инновационных подходов к их исследованию, документированию и сохранению.

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