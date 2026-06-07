Делегация Узбекистана посетила Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана посетила Кыргызстан, где приняла участие в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В состав делегации вошли министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, представители госорганов и деловых кругов.

5 июня делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия национального стенда «Made in Uzbekistan» на полях первой Международной выставки Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 в Бишкеке, в рамках которой были представлены пять ключевых направлений технологического развития Республики: электротехническая отрасль, производство строительных материалов, автомобильная и химическая промышленность, а также возможности IT Park Uzbekistan.

В тот же день глава делегации Лазиз Кудратов наряду с представителями 10 государств принял участие в прошедшем в Чолпон-Ате 4-м совещании министров промышленности стран ШОС, в ходе которого были обсуждены вопросы углубления промышленной кооперации, цифровизации, внедрения инноваций и развития экологически устойчивых производств.

На полях форума глава узбекской делегации провел встречу с министром тяжелой промышленности Индии Харданахалли Девегоуда Кумарасвами.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в геологии, горнодобывающей отрасли, добыче критических минералов, газификации угля, атомной энергетике и промышленной кооперации. Особый акцент сделан на привлечении ведущих индийских компаний к освоению перспективных месторождений в Узбекистане и переработке металлов.

В тот же день состоялась встреча с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Атабаком.

Были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, углубления промышленной кооперации, транспортной логистики.

УЗИНФОРМ