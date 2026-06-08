



Ташкент посетил глава МИД Кипра



ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим с визитом в стране министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, транспорта и логистики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи