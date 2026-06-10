Погода в Узбекистане на 11 июня

Погода в Узбекистане на 11 июня10.06.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 июня, погода по прогнозам синоптиков:
10-12 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-22°, днем 33-35°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 34-39°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.