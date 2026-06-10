Ташкент посетила делегация США

ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация Соединенных Штатов Америки во главе с заместителем министра торговли США Дэвидом Фогелем.

8 июня делегация провел встречу с главой ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, ана следующий день была принята руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, промышленности, энергетики,транспорта, сельского хозяйства, финансов, цифровых технологий.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Коммерческой службой США. Документ направлен на поддержку региональных бизнес-делегаций, развитие межрегиональных связей, расширение контактов и продвижение новых инвестпроектов.

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