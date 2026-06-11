Глава МИД Узбекистана отправился в Алжир

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику.

По прибытии глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел, национального сообщества за рубежом и по делам Африки, государственным министром Ахмедом Аттафом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций и структур.

По итогам переговоров министры подписали Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Алжирской Народной Демократической Республики о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований и Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией при Университете мировой экономики и дипломатии Министерства иностранных дел Узбекистана и Институтом дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел Алжира.

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