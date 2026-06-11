Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Швеции

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня в рамках визита в страну делегации Швеции в Ташкенте был проведен узбекско-шведский "круглый стол" с участием замглавы ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Акрама Алиева и Госсекретаря по внешней торговле Швеции Дианы Янсе. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители ведомств и ведущих компаний Швеции, таких как Sandvik, ABB, Elekta, AstraZeneca, SKF и Ericsson.

На встрече стороны отметили рост ВВП Узбекистана до 147 млрд долларов по итогам 2025 года и привлечение 150 млрд долларов иностранных инвестиций. К 2030 году планируется довести объем экономики до 240 млрд долларов.

Далее состоялось обсуждение использования системы «GSP+» для беспошлинных поставок 6200 наименований узбекских товаров в Европу и выхода Швеции на 80-миллионный рынок Центральной Азии.

Перспективными направлениями партнерства также были названы фармацевтика с проектами в кластере «Tashkent Pharma Park», сфера ИТ с налоговыми льготами для инвесторов до 2040 года, а также горнодобывающая отрасль и энергетика с акцентом на рост «зеленой» генерации до 54 процентов к 2030 году.

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