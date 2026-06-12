



Погода в Узбекистане на 13 июня



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 июня, погода по прогнозам синоптиков: 12 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с порывами до 20-22 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с порывами до 20-22 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

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