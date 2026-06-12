Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч в Алжире

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня пребывающая с визитом в алжирской столице делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым провела переговоры с представителями официальных кругов страны.

В частности, делегация была принята Президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном, состоялись встречи с министром внешней торговли и содействия экспорту Камелем Резигом и министром горнодобывающей промышленности Мурадом Ханифи.

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