



Глава МИД Узбекистана отправился в Египет



НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Арабскую Республику Египет. В рамках пребывания в Каире глава МИД Узбекистана провел встречу с премьер-министром Египта Мустафой Камалем Мадбули, с которым обсудил вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и логистики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи