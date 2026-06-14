В Каире подписаны документы о развитии сотрудничества Узбекистана и Египта

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня пребывающий с визитом в Каире министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдельати.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров министры поставили подписи под:

Программой сотрудничества на 2026–2028 годы между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет;

Меморандумом о взаимопонимании между Центром внешнеполитических исследований и международных инициатив при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан и Институтом дипломатических исследований при Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет.

В тот же день глава МИД Узбекистана провел переговоры с министром инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохамедом Фаридом Салехом, а также принял участие в "круглом столе" с представителями ведущих деловых кругов и руководителями крупных компаний Египта в Федерации египетских промышленников, таких как ACDIMA Group, Alexx-Performance, Bell Energy, DALTEX Co, EFC Plants, Elsewedy Electric, ORASCOM Construction, Seagull Petroleum and Mining, REDCON Construction, Travco Group и In2Metals. Обсуждались вопросы развития взаимодействия двух стран в сферах промышленной кооперации, энергетики, строительства, фармацевтики, сельского хозяйства, логистики и инфраструктуры.

Кроме того, глава МИД Узбекистана принял участие в культурном мероприятии «Узбекистан–Египет: диалог цивилизаций и наследия», состоявшемся в Большом Египетском музее в Каире. В рамках мероприятия была представлена презентация Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

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