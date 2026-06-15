В Берлине обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ФРГ в сфере образования

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в Посольстве Республики Узбекистан в Федеративной Республике Германия в городе Берлине состоялся круглый стол на тему «Дуальное образование в системе высшего образования Германии: опыт, передовые практики и перспективы сотрудничества», сообщает ведомство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

В мероприятии приняли участие руководители ведущих немецких университетов дуального образования, научно-исследовательских центров, образовательных фондов и профильных организаций, а также делегация Республики Узбекистан, в состав которой вошли представители Администрации Президента, Министерства высшего образования, науки и инноваций и ректоры отечественных вузов.

Основной целью мероприятия стало расширение внедрения системы дуального образования в Узбекистане, изучение передового опыта Германии в данной сфере и дальнейшее развитие практического сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

В ходе круглого стола заместитель руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Илхом Сираджев рассказал о проводимых в стране реформах в сфере образования и подчеркнул, что изучение немецкого опыта в области дуального образования и запуск совместных образовательных программ откроют новые возможности для молодежи.

Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов отметил, что в настоящее время более 50 тысяч молодых людей обучаются по системе дуального образования, а к 2030 году планируется увеличить их число до 200 тысяч. Он также подчеркнул, что немецкая модель дуального образования является одной из самых совершенных и стандартизированных в мире.

Представители ведущих образовательных учреждений и организаций Германии поделились своим опытом. В частности, представители Центра развития высшего образования (CHE), Дуального университета прикладных наук Саксонии, а также агентств дуального образования федеральных земель Берлин и Бранденбург представили эффективные механизмы дуального образования, вопросы раннего вовлечения студентов в производственные процессы, сотрудничества с работодателями и практической подготовки кадров.

Как отмечалось экспертами, в Германии дуальное образование позволяет студентам получать практический опыт уже во время обучения, получать заработную плату и быть трудоустроенными после окончания учебы. Именно это обеспечивает высокую привлекательность и эффективность данной модели.

В рамках круглого стола был подписан ряд документов, направленных на расширение сотрудничества между вузами Узбекистана и Германии.

В частности, между Консорциумом немецких университетов прикладных наук и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан было подписано соглашение о создании в Узбекистане Немецкого университета прикладных наук. Кроме того, были оформлены меморандумы о сотрудничестве в сфере дуального образования.

Участники мероприятия выразили уверенность, что данные инициативы выведут сотрудничество между Узбекистаном и Германией в области высшего образования, профессиональной подготовки и подготовки специалистов, соответствующих потребностям рынка труда, на новый уровень.

В ходе визита узбекская делегация также посетила ряд ведущих университетов и промышленных предприятий Германии, где подробно ознакомилась с практикой дуального образования. В результате были достигнуты договоренности между вузами Узбекистана и рядом немецких университетов и производственных компаний по обмену студентами и преподавателями, реализации совместных образовательных программ и подготовке кадров.

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