Ташкент посетила делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Чун И Хэ.

15 июня делегация провел встречу с руководителем МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым и приняла участие в очередном раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Корея.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта, здравоохранения и других.

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